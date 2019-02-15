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Su kuyusuna düşen inek, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı

BURSA'da, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaklaşık 500 kiloluk inek, ekiplerin 4 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. İneğin çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe...

Su kuyusuna düşen inek, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı
BURSA'da, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaklaşık 500 kiloluk inek, ekiplerin 4 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. İneğin çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide otlayan yaklaşık 500 kiloluk inek, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 1 saat kuyuda acı içinde kıvranan ineğin sesini duyanlar polis ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan ekipler, kuyunun dar olan ağzını 2 metre genişletti. Ardından kurtarma görevlisi kuyuya inerek ineği halat ile bağladı. Yukarıda hazır bekletilen 2 kepçe yardımı ile yukarı çekilen inek, yaklaşık 4 saatlik operasyonla kurtarıldı. Yapılan ilk kontrolde ineğin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, ilk müdahalesi AFAD ekipleri tarafından yapıldı. Veterinere götürülen yaralı inek, tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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