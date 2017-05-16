Su kuyusuna düşen çocuk boğuldu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, oyun oynarken dengesini kaybederek su kuyusuna düşen 4 yaşındaki Resul İşlak, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Siverek'in Çıkrık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında arkadaşlarıyla oyun oynayan Resul İşlak, dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Olayı gören arkadaşlarının haber vermesiyle yakınları tarafından 2 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi'ne getirilen küçük Resul, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü.
Otopsisinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından mahalle mezarlığına defnedilen küçük çocuğun ölümüne ilişkin jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
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