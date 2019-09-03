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Su kuyusu kazarken toprak altında kalan kişi kurtarılamadı

BARTIN'da, 2 gün önce su kuyusu kazarken toprağın çökmesi sonucu ağır yaralanan Engin Sezgin (38), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, geçtiğimiz pazar günü Akağaç köyünde meydana geldi. İddiaya göre bahçesinde su...

GÜVENLİK 03.09.2019, 21:32
Su kuyusu kazarken toprak altında kalan kişi kurtarılamadı
BARTIN'da, 2 gün önce su kuyusu kazarken toprağın çökmesi sonucu ağır yaralanan Engin Sezgin (38), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçtiğimiz pazar günü Akağaç köyünde meydana geldi. İddiaya göre bahçesinde su kuyusu kazan Engin Sezgin, biriken toprağın üzerine çökmesi sonucunu altında kaldı. 3 metre derinlikte toprak altında kalan Sezgin, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Engin Sezgin, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Sezgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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