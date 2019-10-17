Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi
(Ek bilgilerle) Bakan Pakdemirli: Sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor
(Ek bilgi ve görüntülerle) BAKAN PAKDEMİRLİ: SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR MALİYETİYLE HÜKÜMETLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR
(Geniş haber) İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK: 30 GÖZALTI
KAĞITHANE'DE 6 AY ÖNCE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILAN ZİYNET EŞYALARI VE PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce tatil yaptığı otelin su kaydırağından düşen ve başını çarparak ağır yaralanan Hakan Şeker (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Hakan...
GÜVENLİK 17.10.2019, 12:36
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce tatil yaptığı otelin su kaydırağından düşen ve başını çarparak ağır yaralanan Hakan Şeker (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Hakan Şeker, 6 Ekim Pazar günü İncekum Mahallesi'ndeki bir otelin su kaydırağında dengesini kaybedip düştü. Başını çarpan Hakan Şeker ağır yaralandı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri boynunda kırık olduğu tespit edilen Hakan Şeker'i ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi süren Hakan Şeker, dün yaşamını yitirdi.
Hakan Şeker'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Hakan Şeker, 6 Ekim Pazar günü İncekum Mahallesi'ndeki bir otelin su kaydırağında dengesini kaybedip düştü. Başını çarpan Hakan Şeker ağır yaralandı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri boynunda kırık olduğu tespit edilen Hakan Şeker'i ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi süren Hakan Şeker, dün yaşamını yitirdi.
Hakan Şeker'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2