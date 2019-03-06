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Su kanalında erkek cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Bayram Canbaz'ın (51) cesedi su kanalında bulundu. Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Aytepe mevkiinde yoldan geçen bir aracın sürücüsü, su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını...

Su kanalında erkek cesedi bulundu
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Bayram Canbaz'ın (51) cesedi su kanalında bulundu.
Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Aytepe mevkiinde yoldan geçen bir aracın sürücüsü, su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri üzerinden Bayram Cambaz adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Canbaz'ın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duran savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Cambaz'ın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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