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Su kanalı kazısındaki göçükte mahsur kalan çiftçi kurtarıldı
ÇORUM'un merkeze bağlı Boğabağı köyünde, tarladaki su kanalı kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 5 metrelik göçükte toprak yığını arasında mahsur kalan çiftçi Aydın Ünal, köylüler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay,...
GÜVENLİK 05.01.2020, 16:46
ÇORUM'un merkeze bağlı Boğabağı köyünde, tarladaki su kanalı kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 5 metrelik göçükte toprak yığını arasında mahsur kalan çiftçi Aydın Ünal, köylüler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, merkeze bağlı Boğabağı köyünde meydana geldi. Arazide traktöre bağlı kepçeyle yakındaki kuyuya boru döşenmesi için su kanalı ve boru çalışması sırasında göçük oluştu. Arazi sahibi Aydın Ünal, oluşan yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. Çevredeki işçiler, Ünal'ı toprak yığınından çıkarmak isteyip, başaramayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, merdivenle göçüğün oluşturduğu çukura inerek, vücudunun bir kısmı toprak altında kalan Ünal'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Köy sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu toprak yığınından çıkarılan Ünal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, merkeze bağlı Boğabağı köyünde meydana geldi. Arazide traktöre bağlı kepçeyle yakındaki kuyuya boru döşenmesi için su kanalı ve boru çalışması sırasında göçük oluştu. Arazi sahibi Aydın Ünal, oluşan yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. Çevredeki işçiler, Ünal'ı toprak yığınından çıkarmak isteyip, başaramayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, merdivenle göçüğün oluşturduğu çukura inerek, vücudunun bir kısmı toprak altında kalan Ünal'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Köy sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu toprak yığınından çıkarılan Ünal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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