Su hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da, alışveriş merkezinin su hattı döşemesi için tek başına görev yapan Ahmet Akbayır (51), toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezinin su hattını döşeyen, yalnız çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Akbayır, dün açtığı çukurda meydana gelen göçükte, toprak altında kaldı. Yakınları, Akbayır'a ulaşamayınca meraklandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, saat 17.00 sıralarında, tenha yerdeki göçüğü fark etti. Yapılan çalışma sonrası göçük altındaki Akbayır'a ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Akbayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Akbayır'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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