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Su dolu inşaat alanına düşen köpek kurtarıldı
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bina için temel kazısı yapılan ve yağış nedeniyle suyla dolan bölgeye düşen köpek, bir mahalle sakininin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı. Kaleşen Mahallesi'ndeki inşaat için temel kazısı yapıldıktan...
GÜVENLİK 02.09.2019, 12:01
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bina için temel kazısı yapılan ve yağış nedeniyle suyla dolan bölgeye düşen köpek, bir mahalle sakininin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.
Kaleşen Mahallesi'ndeki inşaat için temel kazısı yapıldıktan sonra yağış nedeniyle bu alana su doldu. Mahallede inşaat işleriyle uğraşan işadamı Yasin Çetin, su dolu alandan köpek sesi geldiğini fark etti. Temele baktığında köpeğin suyun içinde mahsur kaldığını gören Çetin, durumu, Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler köpeği su dolu havuzdan çıkarttı. Yasin Çetin, ekiplere yardımları için teşekkür etti. Köpek daha sonra mahallede, gözden kayboldu.
Kaleşen Mahallesi'ndeki inşaat için temel kazısı yapıldıktan sonra yağış nedeniyle bu alana su doldu. Mahallede inşaat işleriyle uğraşan işadamı Yasin Çetin, su dolu alandan köpek sesi geldiğini fark etti. Temele baktığında köpeğin suyun içinde mahsur kaldığını gören Çetin, durumu, Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler köpeği su dolu havuzdan çıkarttı. Yasin Çetin, ekiplere yardımları için teşekkür etti. Köpek daha sonra mahallede, gözden kayboldu.
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