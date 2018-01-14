Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi (4)

AİLENİN YÜREK BURKAN YAŞAMI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun boş arazide oynarken 1,5 derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmelerinin ardından ailenin yürek burkan yaşamlarını da ortaya çıktı. Ailenin diğer yakınlarıyla birlikte üç ay önce hurda toplayıp para kazanmak içini Kahramanmaraş'tan geldikleri öğrenildi. Uzundere bölgesinde kullanılmayan bir eve yerleşen ailenin, havalarını soğuması ve yağmurdan dolayı da pencereleri naylonla kapattıkları görüldü. Acı olaydan sonra Kaymakamlık yetkilileri aileyle bağlantıya geçti. Yetkililerin, aileye, yiyecek, yakacak, giyecek ve barınma yardımında bulunacağı öğrenildi.

Acı olaydan sonra gözyaşlarına boğulan iki kardeşin dedesi Süleyman Tencirlioğlu, "Benim iki torumun gitti. Onları kim getirecek? Bu çukuru kim, neden kazdı? Bizimle kimse ilgilenmedi, elektriğimiz bile yoktu" dedi.



Davut CAN/İZMİR, ()