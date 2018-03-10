Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde su doldurmak için çeşmeye giden 51 yaşındaki iki çocuk babası Bahri Işık, çeşmenin yalağında ölü bulundu. Olay bu akşam saatlerinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin kırsal Karacalar Mahallesinde meydana...

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde su doldurmak için çeşmeye giden 51 yaşındaki iki çocuk babası Bahri Işık, çeşmenin yalağında ölü bulundu.
Olay bu akşam saatlerinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin kırsal Karacalar Mahallesinde meydana geldi. Akşamüzeri çeşmeye su doldurmak için giden Bahri Işık, uzun süre gelmeyince oğlu Ömer ve eşi Gülbeyaz Işık, su doldurmaya gittiği çeşmeye aramaya gitti. Çeşmeye vardıklarında yalağının içinde Bahri Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen savcının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, Bahri Işık'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin anlaşılası için Bursa Adli Tıp Kurumu'na otopsiye gönderildi.
Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314