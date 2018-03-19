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Su deposundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe belediyesinin su deposuna girerek, su vanaları ile su motorlarını çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.  Biga Belediyesi'ne ait şehre su dağıtımı yapan ana su deposunun kapısını kırarak içeriye giren 3 kişi, depodan...

Su deposundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçe belediyesinin su deposuna girerek, su vanaları ile su motorlarını çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. 
Biga Belediyesi'ne ait şehre su dağıtımı yapan ana su deposunun kapısını kırarak içeriye giren 3 kişi, depodan su vanaları ile su motorlarını çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine belediye ekipleri durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde su deposuna girenlerin E.Ö., O.İ. ve S.T. olduğu tespit edildi. Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemede E.Ö. ve D.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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