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Su deposunda karbonmonoksit gazı zehirledi: 1 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde su deposuna giren Yusuf Kaplan (51), oğlu İsa Kaplan (30) ve damadı Süleyman Aksu, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden İsa Kaplan, hayatını kaybetti. Olay,...

Su deposunda karbonmonoksit gazı zehirledi: 1 ölü, 2 yaralı
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde su deposuna giren Yusuf Kaplan (51), oğlu İsa Kaplan (30) ve damadı Süleyman Aksu, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden İsa Kaplan, hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kaplan, oğlu ve damadı ile birlikte evinin yanında kendisine ait bahçeyi sulamak için, bahçedeki su deposuna girdi. Baba, oğlu ve damadı, depodaki su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Depodan gelen sesler üzerine koşan yakınları, Yusuf Kaplan, oğlu ve damadını dışarıya çıkardı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Delice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Kaplan, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Kaplan ve Süleyman Aksu ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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