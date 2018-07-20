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Su borusunu tamir ederken akıma kapılıp öldü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan Mustafa Aygün (45) yaşamını yitirdi. Altınova Mahallesi’nde Ay Işığı Sitesi'ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde bulunan...

Su borusunu tamir ederken akıma kapılıp öldü
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan Mustafa Aygün (45) yaşamını yitirdi.
Altınova Mahallesi’nde Ay Işığı Sitesi'ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde bulunan suyu kesmek istedi. Borunun ilkini kesip tıkayan Aygün, diğer su borusunu da kesmek isterken elektrik akımına kapıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Akgün, ağır yaralandı. Komşuların yardımıyla akımdan kurtarılan Mustafa Akgün'e, kendisinin de kalp hastası olduğu öğrenilen bir kadın, ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Ambulansın gelmesiyle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akgün, kurtarılamadı.
Evin elektrik tesisatının, ikinci su borusunun içinden geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Akgün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akgün'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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