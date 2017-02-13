Su borusundan tırmandıkları düğün salonunda bekçiyi bağlayıp kasayı soydular

ADANA'da yağmur suyu borusundan tırmanarak girdikleri düğün salonunda, av tüfeğiyle tehdit ettikleri bekçinin el ve ayaklarını bağlayıp kasadaki 6 bin lirayı çalan 23 yaşındaki Çetin Bilmece ile onu olay yerine getirip götüren taksici 47 yaşındaki Aydin T. tutuklandı.

Merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'ndeki 15 Kasım 2016'da 4 katlı binanın 2'inci katında E.A.'nın sahibi olduğu düğün salonuna gece gelen 3 kişi, yağmur suyu tahliye borusundan binaya girdi. Av tüfeğiyle tehdit ettikleri gece bekçisinin el ve ayaklarını bağlayan 3 şüpheli, kırdıkları çelik kasadaki 6 bin lirayı alıp aynı yoldan kaçtı.

Sabah işyerine gelen E.A., elleri ve ayakları bağlı bekçiyi kurtarıp polise ihbarda bulundu. İşyeri ve çevredeki güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu 3 şüpheliyi olay yerine getirip götüren taksiyi kullanan şoförün Aydın T. olduğu saptandı. Polis, önceki gün düzenlediği operasyonla Aydın T.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden T., 3 kişiden sadece Çetin Bilmece'yi tanıdığını söyledi. Bilmece de gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan da yakalama kararıyla aranan Bilmece ile Aydın T. 'silahlı soygun' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



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