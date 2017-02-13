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Su borusundan tırmandıkları düğün salonunda bekçiyi bağlayıp kasayı soydular

ADANA'da yağmur suyu borusundan tırmanarak girdikleri düğün salonunda, av tüfeğiyle tehdit ettikleri bekçinin el ve ayaklarını bağlayıp kasadaki 6 bin lirayı çalan 23 yaşındaki Çetin Bilmece ile onu olay yerine getirip götüren taksici...

Su borusundan tırmandıkları düğün salonunda bekçiyi bağlayıp kasayı soydular
ADANA'da yağmur suyu borusundan tırmanarak girdikleri düğün salonunda, av tüfeğiyle tehdit ettikleri bekçinin el ve ayaklarını bağlayıp kasadaki 6 bin lirayı çalan 23 yaşındaki Çetin Bilmece ile onu olay yerine getirip götüren taksici 47 yaşındaki Aydin T. tutuklandı.
Merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'ndeki 15 Kasım 2016'da 4 katlı binanın 2'inci katında E.A.'nın sahibi olduğu düğün salonuna gece gelen 3 kişi, yağmur suyu tahliye borusundan binaya girdi. Av tüfeğiyle tehdit ettikleri gece bekçisinin el ve ayaklarını bağlayan 3 şüpheli, kırdıkları çelik kasadaki 6 bin lirayı alıp aynı yoldan kaçtı.
Sabah işyerine gelen E.A., elleri ve ayakları bağlı bekçiyi kurtarıp polise ihbarda bulundu. İşyeri ve çevredeki güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu 3 şüpheliyi olay yerine getirip götüren taksiyi kullanan şoförün Aydın T. olduğu saptandı. Polis, önceki gün düzenlediği operasyonla Aydın T.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden T., 3 kişiden sadece Çetin Bilmece'yi tanıdığını söyledi. Bilmece de gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan da yakalama kararıyla aranan Bilmece ile Aydın T. 'silahlı soygun' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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