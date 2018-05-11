Statta açtıkları pankart nedeniyle yargılanan 15 kişi beraat etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () -SAMSUN'da geçen yıl 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sırasında tribünde, cezaevinde açlık grevi yapan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için pankart açtıkları iddiasıyla haklarında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan 15 kişi, beraat etti.

Samsun'da Beşiktaş ile Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 tarihinde, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında bir grup taraftar tarafından tribünde cezaevinde açlık grevi yapan DHKP-C terör örgütü mensubu oldukları iddia edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek amaçlı 'Nuriye Salih Yaşasın' yazılı pankart açıldı. Şüpheliler, üzerlerinde saklayıp 3 parça halinde tribüne soktukları pankartı açtıktan sonra fotoğrafını da sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

Bunun üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada kimlikleri tespit edilen ve içlerinde avukat, devlet memuru ve öğrencilerin bulunduğu 16 şüpheli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama emri çıkartıldı.

Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Duygu Uzun, Mehmet Mert Aydos, Ufuk Bıyık, Haydar Aktan, Anıl Çobanoğulları, Bilal Canberk Dönmez, Volkan Çalışkan, Erkan Akbaba, Didem Doğan, Cemil Doğan ve Özge Öznur Uysal'ın çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutukalanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 5 kişi ise tutuksuz yargılandı. Tutuklanan 11 kişi ise mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kaldı.

Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün son kez hakim karşısına çıkıldı. Tutuksuz yargılanan 16 kişiden 15'i hakkında beraat kararı verildi. Duruşmaya katılamadığı için savunması alınamayan 1 kişinin dosyası ise ayrıldı.



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