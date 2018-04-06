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Stajyer avukat intihar etti

ANTALYA'da, yakınlarından aldığı 5 milyon lirayı borsada kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan stajyer avukat Seyhan Ö. (30), 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Evli olduğu öğrenilen Seyhan Ö.'nün dün savcılığa...

Stajyer avukat intihar etti
ANTALYA'da, yakınlarından aldığı 5 milyon lirayı borsada kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan stajyer avukat Seyhan Ö. (30), 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Evli olduğu öğrenilen Seyhan Ö.'nün dün savcılığa giderek, kendisi hakkında ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Akdeniz Konutları'nda meydana geldi. Stajyer avukat Seyhan Ö., iddiaya göre, yakınlarından ve tanıdıklarından çeşitli neden öne sürnerek topladığı toplam 5 milyon lirayı borsada kaybetti. Bu nedenle büyük üzüntü yaşayan Seyhan Ö., dün, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde savcılığa giderek kendisi ihbar edip, cezasını çekmek istediğini söyledi. Ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla ifadesi alınan Seyhan Ö., daha sonra adliye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren Seyhan Ö., ardından serbest bırakıldı.
Bugün sabah saatlerinde oturdukları evin balkonuna çıkan Seyhan Ö., eşi Esra ve ailesinin gözleri önünde kendisini 9'uncu kattan boşluğa bıraktı. Çimlerin üzerine düşen Seyhan Ö. için yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Seyhan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğullarının cansız bedenini gören Kamil ve Befro Ö. ile avukatın eşi Esra Ö., sinir krizi geçirdi. Esra Ö., "Ne olur kalk Seyhan" diye gözyaşı döktü.
Çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğu belirtilen Seyhan Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Seyhan Ö.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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