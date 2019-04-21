Sri Lanka'da terör saldırısında ölen mühendisin evinde yas

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - SRİ LANKA'da, otel ve kiliseleri hedef alan terör saldırılarında yaşamını yitiren 2 mühendisten biri olan Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) ölüm haberi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesindeki ailesini yasa boğdu. Acılı haberi aldıktan sonra evlerine Türk bayrağı asan mühendisin babası Mehmet Nariçi, terörü lanetledi.

Özel bir şirkette elektrik-elektronik mühendisi olarak görev yapan Serhan Selçuk Nariçi, 3 yıl önce Sri Lanka'da çalışmaya başladı. Serhan Selçuk Nariçi, kendisi gibi Adıyamanlı ve mühendis olarak bu ülkede çalışan arkadaşı Yiğit Ali Çavuş ile bu sabah kahvaltı yapmak üzere Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki bir otele gitti. İki arkadaş kahvaltı yaptıkları sırada teröristlerin düzenlediği bombalı saldırılarda hayatını kaybetti.

Sri Lanka'daki terör saldırılarında yaşamını yitiren Türk mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi'nin ölüm haberi ise Dışişleri Bakanlığı ile Kolombo Büyükelçiliği'nden Gölbaşı'nda yaşayan ailesine telefonla iletildi. Çocuklarının ölümünü öğrenerek yasa boğulan Nariçi ailesi fertleri acı haberin ardından Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerine Türk bayrağı astı.

Emekli memur olan baba Mehmet Nariçi, oğlunun öldüğü terör saldırısını lanetlerken, birçok yetkilinin kendisini arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi. Mehmet-Gönül Nariçi çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Serhan Selçuk Nariçi'nin Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Afganistan, Azerbaycan, Moritanya'da çalıştığı ve son olarak da 3 yıldır Sri Lanka'da bulunduğu belirtildi.

Oğlunun ölüm haberiyle sarsılan baba Mehmet Nariçi, "Oğlum mezun olduktan sonra çalışmaya başladı. Hep yurt dışında çalışıyordu. Daha önce Afganistan, Azerbaycan, Moritanya ve 3 yıldır da Sri Lanka'daydı. Bu sabah terör saldırısında kendisini kaybettik. Ölüm haberini Dışişleri Bakanı ile Kolombo Büyükelçisi arayarak ilettiler. Birçok kurum ve kuruluştan yetkili telefonla başsağlığı dileklerini iletip, acımızı paylaştı. Gencecik oğlumu teröre kurban verdim. Bu saldırılar sona ersin, artık kimse teröre kurban gitmesin" dedi.

Asfalt Mahallesi'ndeki taziye evinde taziyeleri kabul eden yakınlarının teselli ettiği baba Mehmet Nariçi ile akrabaları, terör saldırısı kurbanı mühendisin cenazesinin gelmesinin ardından Gölbaşı'na defnedeceklerini belirtti.

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