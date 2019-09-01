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Spiral fişini prize takarken akıma kapıldı, hastanede öldü
SAMSUN'da, spiral makinesinin fişini prize takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Muhsin Karaca (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 01.09.2019, 13:10
SAMSUN'da, spiral makinesinin fişini prize takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Muhsin Karaca (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısını tamir etmeye çalışan Muhsin Karaca, spiral makinesini çalıştırmak için fişi prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Karaca, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısını tamir etmeye çalışan Muhsin Karaca, spiral makinesini çalıştırmak için fişi prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Karaca, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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