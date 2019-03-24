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'Speedy Mustafa' telefon gasbedince tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uçucu madde ve uyuşturucu etkisindeyken telefon gasbeden Mustafa Arı (28), yakalanıp gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Arı, 5 yıl önce de uyuşturucu madde etkisi altındayken...

'Speedy Mustafa' telefon gasbedince tutuklandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uçucu madde ve uyuşturucu etkisindeyken telefon gasbeden Mustafa Arı (28), yakalanıp gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Arı, 5 yıl önce de uyuşturucu madde etkisi altındayken söylediği sözlerle internette 'Speedy Mustafa' olarak tanınmıştı.
Olay, önceki gün gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Kız Kapısı Sokak'ta meydana geldi. Uçucu madde ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Mustafa Arı market önündeki aracının içerisinde bekleyen S.T. ile açık camdan konuşmaya başladı. Mustafa Arı, sürücünün dalgınlığından yararlanarak telefonunu alarak kaçtı. S.T., peşinden gittiği Mustafa Arı'yı kovaladı. Mustafa Arı yerden aldığı şişeyle S.T.'ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanan Mustafa Arı, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada bulduğu uçucu madde ve şişeyi alarak emniyete götürdü.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Mustafa Arı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa Arı, tutuklandı. Mustafa Arı, 5 yıl önce uyuşturucu madde etkisi altındayken söylediği sözlerle internette 'Speedy Mustafa' olarak tanınmıştı. Mustafa Arı 1 yıl sonrada uyuşturucu maddenin etkisi altındayken çevredekilere saldırmıştı. Mustafa Arı girdiği markette teslim olmamak için polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk atmıştı.

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