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Spa merkezinde müşterin eşya ve paralarını böyle çaldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da otellerin spa merkezlerine müşteri gibi girerek soyunma kabinlerinde diğer müşterilerin bıraktığı eşya ve paraları çalan şüpheli Şahin Kanmaz (23) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık...

Spa merkezinde müşterin eşya ve paralarını böyle çaldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da otellerin spa merkezlerine müşteri gibi girerek soyunma kabinlerinde diğer müşterilerin bıraktığı eşya ve paraları çalan şüpheli Şahin Kanmaz (23) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da bulunan spa merkezlerinde son üç aydır meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde 4 ayrı hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu görüntülerdeki kişinin polis tarafından da aranan eski bir suçlu olduğu ortaya çıktı. Polis yaptığı operasyonda şüpheli Şahin Kanmaz'ı Bakırköy'de gözaltına aldı.
Şüpheli Şahin Kanmaz'ın daha önceden 13 ayrı hırsızlık, 1 adet dolandırıcılık suçundan daha önceden gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca iki adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin Bakırköy'de 17 Şubat 2019 tarihinde yüzme havuzu bulunan bir spa merkezine girerek 4 bin lira çalınması olayı, Bakırköy'de bir otelden Spa merkezinden 8 bin 500 lira paranın çalınması, 11 Mart 2019 tarihinde bir otelin spa merkezinden 30 bin Euro değerinde iki saatin çalınması, 13 Nisan 2019 tarihinde Beylikdüzü'ndeki bir otelden 15 bin lira değerinde bir saatin çalınması olayının faili olduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Şüphelinin spa merkezlerindeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli dolapları tek açarak, eşya ve paraları alıyor. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahin Kanmaz"ın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, ona gözcülük yaparak yardım eden bir kişinin arandığı belirtildi.
(FOTOĞRAF)

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