Sözlüsüne 'hakkını helal et' mesajı gönderip, kayboldu (2)

KOMŞU EVİNDE ÇIKTI

Antalya'nın Kaş ilçesinde sözlüsü Elif Çetinkaya'nın cep telefonuna 'hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten sonra kaybolan Kadir Hayri İrbeç, ortaya çıktı. Cep telefonunu kapatan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan İrbeç'in Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'nde komşularına ait evde olduğu anlaşıldı. Sözlüsü Elif Çetinkaya'nın sosyal medyadan attığı ısrarlı mesajlara bir süre sonra 'Ben iyiyim, merak etme' diye yanıt veren Kadir Hayri İrbeç, yine sözlüsünün ısrarları sonucu cep telefonunu açtı. Sözlüsüne, "Üzümlü Mahallesi'ndeki komşumuzun evindeyim. İyiyim. Bu saate kadar senin için dayandım" dediği öğrenilen Kadir Hayri İrbeç, Kınık Mahallesi'nde oturan sözlüsünün yanına giderek görüştü. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı'ndan çağrılan İrbeç, ifade vermeye gitti.

Elif Çetinkaya, "Konuştuk, benden de özür diledi. 'Seni seviyorum, hata yaptım. Aileme kızdığım için bunu yaptım' dedi" diye konuştu.