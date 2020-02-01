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Soylu ve Kurum, deprem bölgesini helikopterden inceledi
GÜVENLİK 01.02.2020, 17:55
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen yerleri helikopter ile havadan inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen Sivrice ve Maden ilçelerini havadan inceledi. 2 bakan, helikopterle yaptıkları incelemenin ardından Maden ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen Sivrice ve Maden ilçelerini havadan inceledi. 2 bakan, helikopterle yaptıkları incelemenin ardından Maden ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
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