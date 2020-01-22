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Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)
GÜVENLİK 22.01.2020, 16:02
TUTUKLANDI
Erzincan’da kara çarşaf giyerek kuyumcu dükkanını soymaya kalkışan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nedim D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında yüzünü gizleyen Nedim D.'nin ifadesinde, borcundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
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