Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu
THY 9 sefer hariç, tüm...
Rus elçi Karlov suikastında 6 tutuklama
Rus elçi Karlov suikastında 6...
15 Temmuz gazisi polis, meslekten ihraç edildi
15 Temmuz gazisi polis, meslekten...
Flaş gelişme... 15 Temmuz'da tankları durduran emniyet müdürü açığa alındı
15 Temmuz'da tankları durdurdu, FETÖ'den...

Soyguncular parayı az bulunca pompalı tüfekle ateş açtı

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, () - ANTALYA'da akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, 3 bin TL'yi az bulunca pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Necmettin...

Soyguncular parayı az bulunca pompalı tüfekle ateş açtı

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, () - ANTALYA'da akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, 3 bin TL'yi az bulunca pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı.
Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İstasyon çalışanlarının idari ofiste oturdukları sırada motosikletli, yüzleri maskeli ve başlarında kask bulunan iki kişi bir anda içeri girdi. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 2 kişi, çalışanlardan üzerlerindeki tüm parayı istedi. Sadece Ali U.'nun üzerinden 3 bin TL çıkması üzerine soygunculardan biri pompalı tüfekle havaya bir el ateş açtı.
KOVALAYAN POLİS ARACI KAZA YAPTI 
Ateş sonucu idari ofisin tavan kısmında büyük bir delik açıldı. Kurusıkı olduğu tahmin edilen tabancayla da birkaç el ateş açan 2 kişi, motosikletle Aksu İlçesi'ne doğru kaçtı. Soygunun bildirilmesi üzerine polis, eşkalini belirlediği soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra 2 şüpheliyi motosikletle seyir halinde gören ekipler, Aksu yolu üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2 şüpheli, sivil polis ekiplerinin aracının kaza yapmasına neden oldu. Yol kenarındaki direğe çarpan polis aracında hasar meydana gelirken 2 şüpheli gözden kayboldu.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55