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Soygun sırasında kuyumcuya çevirdiği silahı ters tuttu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()- MERSİN’de, bir kuyumcudan 2,5 kilo altın çalan 2 kişi yakalandı. Soygun anı kameraya yansırken, şüphelilerden birinin bir ara işyeri çalışanına çevirdiği silahı ters tuttuğu görüldü. Olay, 8 Haziran...

Soygun sırasında kuyumcuya çevirdiği silahı ters tuttu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()- MERSİN’de, bir kuyumcudan 2,5 kilo altın çalan 2 kişi yakalandı. Soygun anı kameraya yansırken, şüphelilerden birinin bir ara işyeri çalışanına çevirdiği silahı ters tuttuğu görüldü.
Olay, 8 Haziran günü Mezitli ilçesinde meydana geldi. Bir kuyumcunun silahlı 2 kişi tarafından soyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, hem işyerinin, hem de çevredeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin kullandığı aracın plakasının çalıntı olduğu saptandı. Soygunda kullanılan silah da otoyol kenarında bulundu. Otomobili takibe alan güvenlik güçleri, H.D. (22) ve R.A. (23) isimli şüphelileri, çaldıkları 2.5 kilo altını satmak için gittikleri Şanlıurfa’da yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 1 kilo 265 gram altın ile altın satışından elde edildiği tahmin edilen 91 bin 670 TL para ele geçirildi. Mersin’e getirilen 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
SİLAHI TERS TUTTU
Polis, soyulan işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, soygunculardan biri, kuyumcuya girdikten sonra elindeki silahı namlusundan tutarak kabzasını çevirdiği görevliden altınları istiyor. Daha sonra tabancayı yanlış tuttuğunu fark eden şüpheli namlusunu çevirdiği kuyumcudan altınları alıyor.

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