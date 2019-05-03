Soyduğu kuyumcuda 2 kişiyi öldüren polise ilk duruşmada müebbet hapis

MERSİN'de soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi ile çalışanını tabancayla vurarak öldüren trafik polisi Vedat Çöl, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuru, kanlı soygunu anlattığı duruşmada, "Altınları ve silahı bir evin bahçesine sakladım, dört sokak ilerideki evime gittim. Daha sonra üniformamı giydim ve hem altınları hem de silahı sakladığım yerden aldım. Altınları satıp borçlarımı ödedim, çok pişmanım" dedi.

Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Üçel Kuyumculuk'a 26 Şubat akşamı giren yüzü maskeli bir kişi, işyeri sahibi Mustafa Serpin ile çalışan Yasin Tazegül'e tabanca doğrultarak, altınları vermelerini söyledi. Ancak ikili soyguncuya müdahale etti. Çıkan arbede sırasında tabancayı ateşleyen soyguncu, Mustafa Serpin ve Yasin Tazegül'ü vurararak, öldürdü. Altınları alıp kaçtı.

Çifte cinayetle sonuçlanan soygunun ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, zanlının trafik polisi Vedat Çöl olduğunu belirledi. Çöl, olaydan 2 gün sonra yani 28 Şubat'ta kuyumcu dükkanına yakın bir adresteki evinde gözaltına alındı.

Tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan Vedat Çöl, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanığın SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, ölen Mustafa Serpin ve Yasin Tazegül'ün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

'ÇOK PİŞMANIM'

Mahkemedeki ifadesinde soygunu borçları nedeni ile gerçekleştirdiğini söyleyen Çöl, "Psikolojim iyi değildi. Altınları alıp, borçlarımı ödeyecektim. Öldürmek istemedim. Görevden sonra karar verdim. Eve gidip üzerimi değiştirdim. Dükkan önünde kar maskesi ve eldivenlerimi giyip, kuyumcuya girdim. Altınları vermeyince ikisine de ateş edip kaçtım. Altınları ve silahı bir evin bahçesine sakladım. Dört sokak ilerideki evime gittim. Üniformamı giydim ve hem altınları hem de silahı sakladığım yerden aldım. Altınları satıp borçlarımı ödedim, çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, kısa sürede sonlandırdığı ilk duruşmada tutuklu sanık polis memurunu 'adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



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