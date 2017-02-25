'Sosyete torbacıları'na operasyon: 18 gözaltı

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapan polis, kent sosyetesinin önemli isimlerine servis yaptığı açıklanan 18 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, merkez Seyhan İlçesi'nin Sümer, Kurtuluş, Uçak, Gürselpaşa ile Yüreğir'in Atakent mahallelerindeki zehir tacirlerini takibe aldı. Kentteki önemli isimlerin de aralarında bulunduğu sosyeteden müşterisi olan torbacıların, dağıtım yapmak için özel moto kuryeleri kullandığı saptandı. Satıcılar telefonla aradıkları sürekli müşterilerine, "Kupon yaptım, sana kaç maç yazayım" diyerek uyuşturucu pazarlarken, bağımlıların ise satıcıları aradıklarında, "Bana 5 maçlık kupon yap, sağlam olsun" diye sipariş verdikleri belirlendi.

EĞİTİMLİ KÖPEK ŞANS İLE ARAMA

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan polisler, belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip sokak satıcılığı yaptığı belirlenen 18 kişiyi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'şans' adlı polis köpeği ile arama yapıldı. Operasyonlarda 4 kilo eroin, 12 kilogram esrar, bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi. Torbacıların, müşteri listesini tuttuğu not defterlerine de el konuldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.

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