Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Suruç ve Halfeti ilçelerinde, terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi, güvenlik güçlerince Suruç ve Halfeti'de yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa K., Cengiz U. ve Celal K.'nin sorgulandığı öğrenildi.