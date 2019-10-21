Son Dakika
Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
BOLU'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ve günlük işlerde çalışan D.D. (20), sosyal medya hesaplarından...
GÜVENLİK 21.10.2019, 12:24
BOLU'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ve günlük işlerde çalışan D.D. (20), sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptı. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E. ve D.D.'nin hesaplarını incelemeye aldı. D.D.'nin ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.
Polis, M.E.'yi kaldığı yurtta, D.D.'yi de kaldığı evde, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ve günlük işlerde çalışan D.D. (20), sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptı. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E. ve D.D.'nin hesaplarını incelemeye aldı. D.D.'nin ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.
Polis, M.E.'yi kaldığı yurtta, D.D.'yi de kaldığı evde, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2