Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden "PKK/PYD propagandası" yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda terör propagandası yaptığı iddia edilen 18 kişi hakkında savcılık, yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Sosyal medyadan terör propagandası: 18 kişiye gözaltı kararı
Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden "PKK/PYD propagandası" yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet...
21 Ocak 2018 Pazar 21:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.