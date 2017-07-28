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Sosyal medyadan 'tavuk' dolandırıcılığına tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, sosyal medyadan 'kümes hayvanı alınır' ilanı veren B.D., kendisiyle iletişim kuran bir kişiden 300 tavuğunu 7 bin 500 liraya alacağını söyledi. Anlaşılan yere götürdüğü tavukları bırakan ve parayı alacağı...

Sosyal medyadan 'tavuk' dolandırıcılığına tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, sosyal medyadan 'kümes hayvanı alınır' ilanı veren B.D., kendisiyle iletişim kuran bir kişiden 300 tavuğunu 7 bin 500 liraya alacağını söyledi. Anlaşılan yere götürdüğü tavukları bırakan ve parayı alacağı yerde B.D.'yi bulamayan kişi şikayetçi oldu. Şikayetin ardından jandarma tarafından yakalanan B.D. tutuklandı.
Gaziantep'te yaşayan B.D., sosyal medya üzerinden 'kümes hayvanı alınır' ilanı verdi ve iletişim için cep telefonu numarasıyla irtibat kurulmasını istedi. İlanı gören G.A., telefonla aradığı B.D.'ye kendisine ait tavukları satmak üzere anlaştı. Telefonla yapılan görüşmenin ardından B.D., 7 bin 500 lira karşılığında G.A. ile 300 tavuğunu almak üzere anlaştı. Anlaşmanın ardından B.D.'nin isteği üzerine G.A., tavuklarını Yeşilkent Mezarlığı yakınındaki alana getirdi. Bu sırada B.D. telefonla aradığı G.A.'ya, tavukları alana bırakmasını ve parasını Sebze Hali'nde kendisine vereceğini söyledi.
ŞÜPHELENİP GERİ DÖNDÜ
Denileni yapan ve tavukları bırakarak Sebze Hali'ne giden G.A., yolda şüphelenerek geri döndüğünde hayvanlarını bulamadı. Telefonla aradığı B.D.'ye de ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan G.A., jandarmayı arayarak şikayette bulundu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, sosyal medya hesabından adresini saptadığı B.D.'yi gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen B.D., 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
 

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