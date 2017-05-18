Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri hırsızları yakalattı

Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL,() Fatih'te, girdikleri işyerinden yaklaşık 220 bin liralık gümüş çaldıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. İşyeri sahibinin hırsızlık anındaki güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyada paylaşınca gelen ihbar üzerine yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.





Fatih Beyazıt'ta gümüşçü dükkanı sahibi Ali Akıncı, 10 gün önce polise giderek işyerine giren kişilerin 220 bin liralık gümüş çaldıklarını bildirdi. Ali Akıncı polise, sabah işyerini açtığında dükkanının soyulduğunu ve hırsızlığı yapan kimliği belirsiz kişilerin kamera kayıt cihazını yanlarında götürdüklerini fark ettiğini söyledi.





HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Polis bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, hırsızlık anının komşu dükkanın kamera kayıtlarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, bir kişinin bir süre işyerinin kapsını tek başına açmaya çalıştığı, ikinci bir kişinin yanına gelip birlikte zorlayarak açtıkları kapıdan içeri girdikleri görülüyor. İki şüpheli, 3,5 saat içeride kaldıktan sonra çöp kovasına koydukları gümüşlerle dışarı çıkarak uzaklaşıyor.





SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, CAMİ AVLUSUNDA YAKALANDI



İşyeri sahibi Ali Akıncı, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri izleyenlerden bir kişi, şüphelilerin Atik Ali Paşa Camii avlusunda oldukları ihbarını yaptı. Bunun üzerine harekete geçen Fatih Asayiş Büro ekipleri, Atik Ali Paşa Camii avlusunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan Mehmet Ali B. ile Nureddin Ç. suçlarını itiraf etti.





BENZER SUÇLARDAN SABIKALI



Şüphelilerden Mehmet Ali B.'nin 3 hırsızlık dosyasından 4 yıl, Nureddin Ç.'nin 8 hırsızlık dosyasından 14 yıl yargıtayca onanmış hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.





"ESNAF ARKADAŞLARIM CAMİ AVLUSUNDA GÖRMÜŞ"



Yaşadıklarını anlatan işyeri sahibi Ali Akıncı, "Bundan on gün önce benim dükkanım soyuldu. Pazar günü dükkanım soyuldu. Pazartesi işe geldiğimde soyulduğumu gördüm. Hırsızları bir gören, tanıyan olur diye güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyadan paylaştım. Birkaç gün sonra esnaf arkadaşlarım dükkanı soyan hırsızları tanıdıklarını ve cami avlusunda olduklarını söyleyerek beni aradı. Ben de durumu polise bildirdim" dedi.

(FOTOĞRAF)