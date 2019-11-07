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Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi
SAMSUN'da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı belirlenen B.M. (27), polis tarafından yakalandı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, görüntülerdeki halının, evindeki halı olduğu...
GÜVENLİK 07.11.2019, 15:20
SAMSUN'da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı belirlenen B.M. (27), polis tarafından yakalandı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, görüntülerdeki halının, evindeki halı olduğu ortaya çıkınca suçunu itiraf etti.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri, sosyal medya hesabından çocuklar ile kendisine ait müstehcen videolar paylaşan şüpheliyi tespit etti. B.M. olduğu belirlenen şüpheli, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
HALI İSPATLADI, SUÇU İTİRAF ETTİ
Şüpheli, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını öne sürdü. Ancak polis, şüphelinin yayınladığı videolardaki halının, evindeki halı olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine suçunu itiraf eden B.M., "Sadece hayali olarak bunları düşünüyor ve izliyorum. Gerçek hayatta kimseye karşı bir sapkınlığım yoktur. Hesabın bana ait olduğunu kabul ediyorum" dedi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri, sosyal medya hesabından çocuklar ile kendisine ait müstehcen videolar paylaşan şüpheliyi tespit etti. B.M. olduğu belirlenen şüpheli, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
HALI İSPATLADI, SUÇU İTİRAF ETTİ
Şüpheli, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını öne sürdü. Ancak polis, şüphelinin yayınladığı videolardaki halının, evindeki halı olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine suçunu itiraf eden B.M., "Sadece hayali olarak bunları düşünüyor ve izliyorum. Gerçek hayatta kimseye karşı bir sapkınlığım yoktur. Hesabın bana ait olduğunu kabul ediyorum" dedi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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