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Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi (2)
TUTUKLANDI Samsun'da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Burak Magat (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlk ifadesinde suçlamaları...
GÜVENLİK 07.11.2019, 16:34
TUTUKLANDI
Samsun'da sosyal medya hesabından, çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Burak Magat (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, paylaşım yaptığı görüntülerdeki halının, evindeki halı olduğu ortaya çıkınca suçunu itiraf etmişti.
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