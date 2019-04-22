Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Sosyal medyadan 'Elveda' yazıp kendini ipe astı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Ahmet E. (37), sosyal medyadan 'Elveda. Allah'ım sen affet' yazılı paylaşım yapıp, kendini iple asarak yaşamına son verdi.   Olay, sabah saatlerinde Üçköy’de...

Sosyal medyadan 'Elveda' yazıp kendini ipe astı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Ahmet E. (37), sosyal medyadan 'Elveda. Allah'ım sen affet' yazılı paylaşım yapıp, kendini iple asarak yaşamına son verdi.  
Olay, sabah saatlerinde Üçköy’de meydana geldi. Ereğli Sanayi Sitesi'nde bir firmada işçi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet E., sabah sosyal medya hesabından 'Elveda. Allah'ım sen affet' yazılı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı gören Ahmet E.'nin yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Ahmet E.'yi tavana iple asılı halde buldu. Ahmet E.'yi asılı olduğu yerden indirenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi Ahmet E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde kimsenin olmadığı sırada intihar eden Ahmet E.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Üçköy köyü azası Ahmet E.'nin cenazesi bugün köyde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328