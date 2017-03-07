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Sosyal medyadaki tabancalı Ak Partili Yıldırım'a soruşturma

SAMSUN, () - SİNOP Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, kendisine yöneltilen "Musa abi güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız" sorusu üzerine tabancasıyla birkaç...

Sosyal medyadaki tabancalı Ak Partili Yıldırım'a soruşturma

SAMSUN, () - SİNOP Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, kendisine yöneltilen "Musa abi güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız" sorusu üzerine tabancasıyla birkaç kez ateş ederek cevap vermesine savcılık soruşturma başlattı. Tepkiler üzerine partideki görevinden istifa eden Yıldırım ile birlikte videoyu çeken kişi de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.
Sinop Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın sosyal medyadaki tepki çeken videosu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ak Partili Yıldırım'ın boş bir alanda bir arkadaşının cep telefonu ile görüntü alarak kendisine sorduğu, "Musa abi güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız" sorusu üzerine, tabancasıyla yere doğru bir kaç kez ateş ederek cevap verme görüntüsünün sosyal medyada ve basında yeralması üzerine savcılık harekete geçti.
Parti merkezinin isteği üzerine görevinden istifa eden Musa Yıldırım ile birlikte görüntüyü çeken arkadaşı F.C.B. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Yıldırım ile arkadaşının yarın savcılığa giderek ifade vereceği belirtildi.

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