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Sosyal medyadaki PKK propagandasına 5 gözaltı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ayrıca devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin...

Sosyal medyadaki PKK propagandasına 5 gözaltı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ayrıca devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama'da oturan 5 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini belirledi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız 3 av tüfeği, 6 cep telefonu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 tablet bilgisayar, 1 CD ve 2 eski tip videokaset ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TERÖRE FİNANSA 1 TUTUKLAMA
Terörle mücadele kapsamında yapılan bir diğer operasyonda; Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı belirlenen ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet gerekçesiyle yakalama kararı bulunan M.Ö.'yü operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 3 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Yakalanan M.Ö. işlemlerinin ardınran sevk edildiği adliyede ttutuklandı.

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