Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), () – ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde sosyal medya sitelerinden terör örgütü propagandası yaptığı saptanan 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı saptanan 5 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda H.G.T., A.F., B.E., N.E. ve Y.E.'yi gözaltına aldı.

Evlerinde bir tüfek, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.