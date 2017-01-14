Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Çağlar Y., Hayal T., Benazir K. ve Seyfettin A.'yı gözaltına aldı. 4 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Çağlar Y., Hayal T., Benazir K. ve Seyfettin A.'yı gözaltına aldı. 4 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.