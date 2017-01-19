Sosyal medyada terör propagandasına 2.5 yıl hapis

BOLU'da, üniversite öğrencisi E.E., sosyal medyada 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi E.E., iddiaya göre sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında, 'Öldürülen her PKK’lı için bir Türk askeri öldürülecek' yazılı bir ileti paylaştı. Paylaşımı görenlerin ihbarı üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan E.E. adlı erkek örğencinin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. 5 yıla kadar hapis talep edilen sanık duruşmaya katılmadı. Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirdiği sanığıa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.