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Sosyal medyada terör propagandasına 11 11 tutuklanma

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi...

Sosyal medyada terör propagandasına 11 11 tutuklanma

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı saptanan; Y.G., M.E., C.E., M.D., C.İ., R.M., N.E., M.L.B., İ.H.E., S.İ. ve F.G.'yi gözaltına aldı. Evlerinde 2 tabanca, 1 tüfek, dürbün, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen 11 şüpheli, sorgulamasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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