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Sosyal medyada tartıştığı kuzenini parkta öldürdü
GÜVENLİK 18.01.2020, 19:00
AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, Hakan Uz (32), sosyal medyada tartıştığı amcasının oğlu Hurşit Uz'u (41), buluştukları parkta tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Hakan Uz, iddiaya göre bir sosyal paylaşım sitesinde kuzeni Hurşit Uz ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışması büyümesi üzerine iki kuzen parkta buluştu. Burada tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Uz tabancasıyla Hurşit Uz'a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hurşit Uz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hurşit Uz ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurşit Uz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hakan Uz da olay yerine gelen polislere teslim oldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Hakan Uz, iddiaya göre bir sosyal paylaşım sitesinde kuzeni Hurşit Uz ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışması büyümesi üzerine iki kuzen parkta buluştu. Burada tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Uz tabancasıyla Hurşit Uz'a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hurşit Uz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hurşit Uz ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurşit Uz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hakan Uz da olay yerine gelen polislere teslim oldu.
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