Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, sosyal medyada sahte hesap açarak tanıştığı E.N.M. (17) adlı kıza otomobilde cinsel istismarda bulunmakla suçlanan, ayrıca kızı tehdit ettiği ileri sürülen Mükremin T. (27), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.N.M. ise koruma altına alındı.

Çayırova'da yaşayan E.N.M., İlçe Çocuk Büro Amirliğine gelerek, sosyal medyada tanıştığı ve adının B.T. olduğunu söyleyen kişinin kendisine otomobilde cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine araştırma başlatan polis, şüphelinin İzmit'te yaşayan Mükremin T. olduğunu belirledi. Mükremin T. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, sosyal medyada sahte profil oluşturarak tanıştığı kıza cinsel istismarda bulunduğu, daha sonra da E.N.M.'yi tehdit ederek yeniden görüşmek istediği ileri sürüldü.

Mükremin T., Çayırova Asayiş Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bir süre önce çalıştığı fabrikadan çıkarıldığı belirtilen Mükremin T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. E.N.M. ise koruma altına alındı.



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