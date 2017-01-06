Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Sosyal medyada 'Reina katliamcısının kızı' ihbarı asılsız

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - SOSYAL medyada, Reina katliamcısı teröristin kızının Zonguldak'ta eylem yapacağına ilişkin paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı. İhbarın asılsız olduğu açıklanırken, ifadesi...

Sosyal medyada 'Reina katliamcısının kızı' ihbarı asılsız

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - SOSYAL medyada, Reina katliamcısı teröristin kızının Zonguldak'ta eylem yapacağına ilişkin paylaşımda bulunan bir kişi gözaltına alındı. İhbarın asılsız olduğu açıklanırken, ifadesi alınan kişi serbest bırakıldı.
Kimliği açıklanmayan Facebook kullanıcısı, "Aldığım habere göre Reina'da katliam yapan şahsın kızı Kilimli'de okuyormuş ve kayıpmış. İstanbul, Ankara, Zonguldak'ta eylem yapabilir ihbarı var. AVM gibi kalabalık ortamlardan kaçınız. Bütün dost ve arkadaşlarıma duyurulur" yazısını hesabında paylaştı. Polis, ihbar üzerine söz konusu kişiye ulaşıp gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen bu kişi ifadesi alındı ve yanlış anlaşılma sonucu böyle bir paylaşım yaptığı belirlendi.  Bu kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İlimizde bir sosyal medya sitesinde, 'Reina katliamcısının kızı Zonguldak'ta' başlığı altında yayınlanan ve toplumda zaten algı oluşturmaya çalışan hain terör odaklarının işine yarayacağı, kastını aşan ve kamuoyunda yanlış anlaşılmalara ve algıya sebep olabileceği değerlendirilen haber tamamen asılsızdır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55