Sosyal medyada PKK propagandasına 4 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.