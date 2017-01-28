Sosyal medyada PKK propagandasına 14 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, internet üzerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 14 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, internet üzerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 14 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verildi.