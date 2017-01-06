Sosyal medyada PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Konu hakkında Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur" denildi.
Konu hakkında Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur" denildi.