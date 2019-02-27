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Sosyal medyada canlı yayındayken, kaza yaptılar

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Araçtaki Uğur Maden'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana...

Sosyal medyada canlı yayındayken, kaza yaptılar

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Araçtaki Uğur Maden'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana gelen kazada, yaralanan olmadı.
Kaza, öğle saatlerinde, Camili köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 37 AJ 146 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kaza anı, aracın ön koltuğunda oturan Uğur Maden'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayın dolayısıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçtakilerin kaza sonrası panik yaptığı anlar da yer aldı. Facebook'taki canlı yayını izlerken, kazayı görenler, 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.

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