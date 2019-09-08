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Sosyal medya tartışması silahlı kavgaya döndü: 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyada başlayan tartışma, av tüfeğinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya...
GÜVENLİK 08.09.2019, 00:02
KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyada başlayan tartışma, av tüfeğinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş H.D. ve F.T. ile Ali Y., sosyal medyada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Taraflar daha sonra yüz yüze konuşmak için caddede bir araya geldi. Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.D. aracından aldığı av tüfeği ile Ali Y. ve yanındakilere ateş açarak F.T. ile birlikte kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tüfekten çıkan saçmalara yaralanan Ali Y. ve yanındaki 3 kişiyi kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.D. ve F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş H.D. ve F.T. ile Ali Y., sosyal medyada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Taraflar daha sonra yüz yüze konuşmak için caddede bir araya geldi. Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.D. aracından aldığı av tüfeği ile Ali Y. ve yanındakilere ateş açarak F.T. ile birlikte kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tüfekten çıkan saçmalara yaralanan Ali Y. ve yanındaki 3 kişiyi kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.D. ve F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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