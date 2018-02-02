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Sosyal medya gözaltılarında tutuklama yok

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin harekatına dair sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı iddia edilen ve aralarında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 12 kişiden son 5 kişi de...

Sosyal medya gözaltılarında tutuklama yok

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin harekatına dair sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı iddia edilen ve aralarında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 12 kişiden son 5 kişi de bugün serbest bırakıldı. Diğer 7 kişi ise daha önce serbest kalmıştı.
Antalya İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta düzenledikleri operasyonda, HDP Antalya İl Eş Başkanı Songül Şarklı, EMEP üyesi Emine Karakurt ile Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği yöneticisi Nigar Duru'nun da aralarında bulunduğu 12 kişiyi, 'sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına aldı. Songül Şarklı, ameliyatlı olduğu gözünde bulunan bandajın doktor gözetiminde açılması ve tedavi edilmesi gerekçesiyle avukatların başvurusu sonucu daha önce savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kalan 11 kişiden 6'sı ise hafta başında çıkarıldıkları adliyede serbest kaldı.
Bugün ise EMEP üyesi Emine Karakurt ile Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği yöneticisi Nigar Duru'nun da aralarında bulunduğu son 5 kişi de çıkarıldıkları hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

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